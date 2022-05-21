果農盧旺昇（左二）大方捐贈芒果義賣，協助創世植物人照顧。（屏東創世提供／林和生屏東傳真）

脫下身上白衣、頂著國境之南超過30度艷陽，創世屏東分院護理師趁著休假日走進果園，與每年皆大方捐贈鮮果義賣的枋山果農盧旺昇一同採收，想著即將售出後的善款都將作為植物人常年照顧經費，這一刻眾人臉上笑容，甚比陽光來得閃耀。

今年受氣候影響，枋山芒果花穗嚴重酥花，不僅授不了粉、連帶無法結果，產量大減4成，但盧旺昇一如往常，將園區頂級果品挑選共300箱，捐助義賣用來幫助植物人。

雖然天候不佳，但為讓每顆果實飽滿，一枝花柄刻意只留下1顆芒果，以一柄一果方式讓營養由芒果完全吸收，加上產銷履歷認證，且堅持不使用催熟藥劑的自然熟成，這樣好品質也獲得國外饕客青睞，每年穩定外銷日本及香港。

盧旺昇強調，不論欠收或豐收，都會盡可能持續捐贈芒果義賣，因為照顧植物人更辛苦，他比喻自己栽種芒果的用心就像護理師照顧植物人，希望他們都能夠平安，且疫情之下，第一線護理師壓力更大，非常感謝他們付出。

被問到每年持續捐助鮮果動機，盧旺昇說，阿嬤因病臥床10餘年，看到親人痛苦模樣，及照顧者日以繼夜、無法鬆懈的陪伴，那種辛勞自己感同身受，一方面希望協助植物人獲得更好照顧，也盼拋磚引玉、讓更多人響應。

參與採收的護理師林靜雯表示，每天照顧植物人，為他們翻身、拍背、換尿布，只要看到一點點進步，就會受到很大鼓舞；深知照顧植物人費用龐大，尤其在疫情嚴峻時刻，經費募集更是艱辛，因此藉由親至果園協助採收，為籌募經費盡一分心外，更希望大家也能共襄善舉。