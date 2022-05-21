針對美軍部署與台海議題，前美國國防部亞洲辦公室主任「Tony胡」日前在接受知名的軍事節目主持人「RJ」專訪時指出，在台灣150英哩周圍大約有6到8個地點已經選好了；另外，只要戰爭開始，第一個要抓的就是潛艦。
胡主任分析，美國目前採取所謂的「places not bases」策略，就是「找地方不要找基地」，因為美國在國外養不起這麼多基地，所以就跟很多國家「access agreement」，美國飛機在需要的時候可以使用那個基地。
胡主任披露，例如關島的跑道都修好了，需要的時候可以使用，「我不能講太清楚」，在台灣150英哩周圍大約有6到8個地點已經選好了。
另外，對於所謂的「拒止戰略」（anti-access），胡主任也說，美國的作戰計畫都改了，現在艦上有反導彈，P-8反潛也很強。當戰鬥情況很高的時候，第一件事就是找海底下的潛艦，有時找得到，有時找不到，只要戰爭開始，第一個要抓的就是潛艦。在戰爭以前，會花很多時間，在海底做最好的準備。
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