台中1對男女因販毒入獄，各判18年及24年徒刑，雙方10年前在看守所內登記結婚，女方去年假釋以「長期不能共同生活，婚姻難以維繫」向地方法院訴請離婚，但仍服監丈夫認為，服刑期間勞動薪資都寄給老婆，離婚有違道義，不同意離婚；法院考量雙方「有夫妻之名，無夫妻之實」判准離婚，可上訴。

判決書指出，丈夫認為2人婚姻關係存續期間，雖在監執行，仍努力以勞力獲取及利用矯正機關內有限資源，盡力滿足妻在書信中所提之要求，如寄送信紙、信封、貼紙、金錢等，縱然物件價值非高，盡量滿足照顧妻子，盡到夫妻關懷責任。

但妻子主張，她和丈夫交往5年，因共同販賣第一、二級毒品被收押，當時念在相互扶持之情，分離在即，2012年決定與丈夫在看守所結婚，爾後各自發監執行，去年10月自己先假釋，但丈夫在監仍得服完多年刑期，「長期未能共同生活，婚姻顯然難以維繫」為由，向法院訴請離婚。

台中地院法官審酌，夫妻長期分離，無法共同經營實質夫妻生活，迄今已長達10年之久，有「夫妻之名，而無夫妻之實」，男方尚有相當長之刑期須執行，短期內是無法改變，夫妻感情無法維繫甚至妨礙婚姻生活之美滿幸福，自然雙方無須繼續維持婚姻形式之必要，判准離婚，可上訴。

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