高市65歲以上長者的確診比率明顯上升。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市21日新增7584例確診，確診數進入高原期，市長陳其邁強調，家庭傳播風險仍相當高，居隔一定要嚴格要求，不得共餐、使用公共空間。衛生局表示，在外用餐的確診趨勢原本逐漸下滑，近兩日卻逐漸回升，民眾要注意在外用餐的安全。

高市府公布，今日特殊娛樂場所傳播鏈新增12例，外縣市旅遊史增加148例，隔離期間陰轉陽增加1373例，密切接觸者（同住親友2333例，餐飲娛樂917例，職場校園1993例，高風險場域572例）5815例，248例疫調中，轉銜案件數62例（重複通報、外縣市案例）。

衛生局表示，隔離期間陰轉陽的數字明顯增高，反映防疫政策、關懷包的廣發。建議與確診者同住的民眾拿到關懷包內的快篩棒，可以直接做第一次採驗，第三天後若有症狀，可再快篩一次。

同住家人、職場傳播鏈目前仍屬高風險，在外用餐的確診趨勢原本逐漸下滑，近兩日卻逐漸回升，民眾要注意在外用餐的安全，做好清消。

根據最新統計資料，0到11歲、65歲以上的確診比率明顯上升，民眾務必要注意居隔的落實，避免在家中相互感染。還有未打滿三劑疫苗的民眾，盡快補施打。

針對居隔單的取得紛擾，陳其邁表示，收到PCR陽性通知簡訊後約四至五小時，會另外收到衛生局的簡訊，內有「自主回報」表單網址連結，民眾點選進入後，確實填寫身分及手機資訊，完成疫調後就能取得區隔單。

校園疫情部分，教育局表示，防疫政策不變，國中會考今明登場，國三考生22000多人，開設21所考場，考生全程戴口罩，中午用餐使用隔板，試場、入場等區域都有消毒，管制相關動線。確診考生不得應試，被匡列（居隔）的考生，會安排至第二類試場（445人），有專人協助，不得提早交卷，用餐必須要在考場內。

高雄考區今日有231人確診，可在6月4日、5日補考，不影響權益。今日試場狀況良好，有6件違規，包含隨身攜帶非法用品，提前翻閱課本等。