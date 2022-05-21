苗栗縣老縣長傅學鵬全力協調地方政壇達共識。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫日前親自南下苗栗勸退縣議長鍾東錦。（謝明俊攝）

一度陷入膠著的國民黨苗栗縣長參選人選，近日出現重大轉機，在地方政壇大老積極奔走協調下，已達成極大多數共識，將推舉前水利會長謝福弘出線代表國民黨參選苗栗縣長，地方並準備在近日將共識結果呈報黨中央參考，期望在黨中央的全力支持下，讓苗栗縣藍軍完成大團結，打贏這場選戰。

據悉，國民黨苗栗縣長參選人提名作業，一直懸宕未決，主要就是因地方上爭取出線人選眾多，而且都是一時之選，都有相當實力可以代表國民黨打贏縣長選戰，其中最具代表的包括縣議長鍾東錦、前水利會長謝福弘，鍾東錦積極表態參選，謝福弘則以黨內和諧為前提，以鴨子划之姿備戰，2人採取不同策略。至於立委徐志榮則自始都向地方大老表明不會參選意願，但因黨中央另有看法，所以一直都被地方政壇列為可能人選。

隨著提名時程日近，3人誰會出線，一直在地方上熱烈討論，直到5月10日，黨主席朱立倫親赴苗栗勸退鍾東錦，並與地方大老及藍軍政治人物聚會，在老縣長傅學鵬的邀請下，包括劉政鴻、徐耀昌等前後任縣長、陳超明、徐志榮、鍾東錦、謝福弘、前國民黨代理主席林榮德、14名鄉鎮市長、26名縣議員等，幾乎藍軍檯面上人物全員到齊，讓朱立倫實際感受苗栗藍軍展現團結的氣氛。

朱立倫訪苗結束後，傅學鵬曾邀請鍾東錦促膝懇談，突有綠營媒體放話國民黨中央屬意徐志榮，引發鍾東錦及支持者不滿，因而在5月16日召開記者會，宣示要爭取舉辦黨內初選的強烈意願，原本場面一度陷入僵局，尤其是17日國民黨中常會後，朱立倫直接宣布徵召張善政參選桃園市長，引發桃園地方藍軍大反彈，看在苗栗縣藍營人士眼裡，更加速地方協調人選的共識。

據悉，傅學鵬因而再次邀集苗栗藍營「十人小組」共商，經大家討論分析目前態勢，並定調以地方政壇和諧為最大前提下，初步達成共識推舉謝福弘代表國民黨參選苗栗縣長，並已獲現場多數人同意，並且連日來，經過走訪藍營重要政治人物後，進一步確定共識獲得許多人認同，並將在近日呈報黨中央，期望能獲得黨中央全力支持。