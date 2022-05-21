隨著疫情進入高峰，部分縣市政府宣布學生改採遠距教學，短期家用網路需求升溫，電信三雄均祭出限時防疫申辦優惠方案，讓用戶不論是居家辦公、遠距教學都能一路順暢。

中華電(2412)力推「HiNet光世代短期租用」防疫上網優惠方案，即日起到6月底，「HiNet光世代短期租用方案」提供短租期免設定費(接線費減免1000元、HiNet設定費免收1500元、Wi-Fi全屋通設定費250元/台)優惠最高達2750元，可選搭Wi-Fi全屋通及資安服務、再送贈品2選1，提供全家人居家防疫安心上網。中華電統計今年1~4月HiNet光世代500M(含)以上客戶淨增數較去年同期成長30%、Wi-Fi全屋通淨增AP台數，較去年同期成長55%。

台灣大(3045)有鑑於疫情升溫，民眾對於家用寬頻的需求量大增，推出限時優惠，5月31日前到網路門市申辦「好速加掛」1Gbps光纖上網方案、綁約36個月，原加購價月付999元，特惠價只要799元，等於每天花不到27元，即可享受穩定、高品質的高速上網服務，合約期間共省下7200元月租費。搭配Open Possble聯名卡繳納電信帳單，每月再享電信費最高現金回饋5.5%。台灣大表示，4月因疫情推出「好速飆網防疫包」，提供「好速」0元體驗案、6個月短約期「好速加掛」等多元方案，帶動「好速」案申辦量月增約2成。

遠傳(4904)針對大雙網加掛方案推出限時加碼，只要用戶行動資費在600元以上，加辦居家光纖上網就可額外享8折優惠，較原先999元門檻大幅降低，每月最低只要479元起，平均每天只要不到16元銅板價，全家就可升級光纖上網吃到飽，限時加碼活動期間至6月底為止，估計可帶動申辦量翻倍成長。

遠傳的4G/5G月租型用戶皆可申辦雙網加掛方案，即日起至遠傳全台直營、加盟門市加辦光纖上網，並綁約30個月，用戶現行資費4G/5G 599型(含)以下，每月最低只要599元起，就享光纖上網超值優惠。遠傳用戶行動月租費在600元以上，或年資5年以上老客戶，申辦光纖上網還享額外8折優惠。