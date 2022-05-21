陳淑芳主演主演賀歲片《團圓飯》因有人確診停拍，目前等劇組通知復工時間。（粘耿豪攝）

82歲金馬影后陳淑芳21日出席《端午傳愛敬老月》志工活動，在端午佳節前夕，呼籲關懷獨居銀髮長者。近日本土疫情再度升溫，她坦言工作的確受到很大影響，主演賀歲片《團圓飯》因包含隋棠等人確診，停拍至今還在等劇組通知復工時間，「現在就是等《團圓飯》拍完再回去拍攝《一家團圓》」，這段時間除了在家休息，也剛好趁這個機會出來多做點公益。

陳淑芳暌違10年多年回歸演出的八點檔《一家團圓》目前已累積13人確診，她透露因為3月底要拍1部比賽的短片，3月中就已向劇組告假，緊接著4月就進《團圓飯》劇組做準備，因為要先學英文跟客家語，不料該片5月開拍沒幾天，就因疫情被迫停工，她也表示有關心隋棠等確診者的身體狀況，直言「早就恢復健康了」，也透露大家都有戳鼻孔做快篩，所以沒問題。

她目前除了公益活動和拍廣告外，「我都不出門的，盡量在家裡休息，這是最好的防疫方法。」更透露家中已備有多個快篩，「一支200塊耶，但這是應該的，我們要保護自己也要保護大家」，但因為已年過80，防疫險不能買。

活動上的「端午傳愛捐贈儀式」，陳淑芳親手包裝，將愛心粽香包、生活物資和祝福逐一放入提袋裡，陳淑芳也表示自己獨居，很能理解獨居長者的心情，疫情期間許多長者會擔憂焦慮，她鼓勵長輩將疫苗打滿，搭配口罩戴好，也希望本次的參與能拋磚引玉，讓大家在疫情期間不忘持續關懷弱勢。

至於端午節會如何度過？陳淑芳說「雖然是一個人住但逢年過節還是要回家祭祖，這是最重要的」，粽子則由弟妹負責包，但她不忘自誇「我包的比較好吃，因為我的料都會放多一點」。結束後她又馬不停蹄趕往下一個公益活動，獻愛心不間斷。