確診數連2天下降 疫情高峰已過？ 陳時中給答案

新冠肺炎疫情延燒，國內繼續前天單日新增破9萬例後，近2天都略減，降至8萬多例。根據中央流行疫情指揮中心分析，今日北北基桃、新竹、台東都有下降趨勢，而中彰投、雲林嘉義等都有上升趨勢。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前的大趨勢是早發生的縣市疫情持平、緩降，中南部則是持平、緩升地進行。對於是否有「將過高峰」的可能，周末後就能看出趨勢。

發言人莊人祥表示，疫情在5月下旬，20日到31日達到高峰都有可能，前天國內單日確診9萬多例，這兩天降至8萬多，連2天趨緩，似乎是疫情較嚴重的北部開始有降低趨勢，中南部則升高。指揮中心認為需要再觀察，目前看來檢驗陽性率沒有大幅上升，疫情可能處於高原區，要再觀察1、2天。

指揮官陳時中說，這段時間來看，疫情沒有暴衝式成長，這波疫情算是控制得宜。至於是否到達高點，未來要再看看，如果以8、9、10萬為高點來看，疫情恐怕會拖得比較長，但若單日達到12、13萬，則是一時的壓力較大，但疫情延長的的時間較短，各有利弊。

羅一鈞表示，目前的大趨勢是早發生疫情的縣市持平、緩降，中南部則是持平緩升地進行，導致每日都是8萬多例，有時候超過9萬例，還要看看中南部的增加情況、北部降低的情況，了解是否有「將過高峰」的可能性，預計周末後就能看出趨勢。