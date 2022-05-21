台中市集各級農會推廣指導員、四健會員等，一起挽起袖子參加淨灘活動，用具體行動來清除海灘垃圾。(陳世宗攝)

全體總動員捲起袖子彎著腰努力的淨灘，經過一個多小時共撿拾50大袋分類的垃圾，一起守護海洋終結「塑」命。(陳世宗攝)

台中市農會為守護西海岸線的環境生態，21日動員全市22個區農會四健會員130餘人，前往大甲區西勢海堤舉辦四健會守護海岸線淨灘活動；看到沙灘及消波塊上的保麗龍、廢棄漁網及玻璃瓶、保特瓶等，全體總動員捲起袖子彎著腰努力淨灘，經過一個多小時共撿拾50大袋分類的垃圾，一起守護海洋終結「塑」命。

台中區農會推廣部主任張銘政說，近年國際淨灘間垃圾統計，人們光是撿拾到塑膠瓶堆疊高度可高達8.4座台北101大樓。海洋垃圾兩大頭號殺手，包括免洗餐具及塑膠垃圾，以每人三餐使用來計算可使用將近30年之久；這些廢棄物歷經多年也不會分解，不僅隔離人與海的距離，人類製造的「垃圾食物」長年荼毒海洋生物。

根據研究指出，全世界每年約有800萬噸的塑膠躲過回收、焚化與掩埋等過程，隨著雨水一起溜入茫茫大海中，成為了無法被分解的無敵物質，慢慢破裂成奈米尺寸的微小碎片，汙染海洋的每一片沙灘；台中市北從大安溪、南至大肚溪出海口長達38公里海岸線，日以繼夜的遭到破壞海洋面臨空前浩劫。

台中市農會特發起「四健潛力無限！終結汙染~守護海岸線」的行動，召集熱心公益的農會四健夥伴們一同響應這次的淨灘活動，藉由身體力行的環境教育課程，召集各級農會推廣指導員、四健會員、義務指導員及熱心的家長們，一起挽起袖子參加淨灘活動，用具體行動來清除海灘垃圾。

四健會員認為，透過農會舉辦淨灘活動將海岸線沙灘清理乾淨外，環保局也協助支援垃圾的清運，將50多袋分的保特瓶、保麗龍、魚網、玻璃瓶及塑膠、木頭及雜草等清運走，讓沙灘煥然一新；希望藉此喚起全民重視海岸環境並主動參與清理工作，一同響應「淨灘作環保，不分你我他」，讓地球永續經營觀念傳遞給下一代。