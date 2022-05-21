員警將逛大街的穿山甲帶回派出所，還幫牠取個「小甲」的名字。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

日前有民眾發現，在信一路上有隻穿山甲在馬路上爬行，緊急報警尋求協助。警方到現場後，與報案民眾合力將穿山甲抓捕起來，次日交由動物保護防疫所處理。動保所表示，經檢視穿山甲健康狀況不錯，已經野放回中正公園附近。

第二分局信義派出所警員黃建鈞日前接獲民眾通報，表示有隻穿山甲在信一路上爬行。黃員到場後，見天色昏暗且車流量大，擔心來往車輛因視線不良不慎撞擊穿山甲，便與報案民眾合力抓捕，費了一番功夫將穿山甲裝箱帶回派出所。

由於時值深夜，黃建鈞就先將穿山甲安置在所內，並且還為牠取了個「小甲」的名字。當夜員警們也輪流悉心照顧，待隔天一早動保所專業人員前來救護。到了第二天，動保所派員將「小甲」帶回照顧，經檢視「小甲」的健康狀況良好，就將其野放至中正公園附近的山林裡。

動保所所長陳瑞濱表示，基隆市由於地形比較複雜，丘陵地也多，生態環境本來就不錯，因此市內常有野生動物誤入住宅區等事件。最近就有兩起穿山甲誤入市區的事情，另外也有民眾會在家附近發現山羌、白鼻心、猴子等野生動物。以這次的案件看來，應該是原本住在中正公園附近的穿山甲，迷路走到市區馬路上。

市警局第二分局也呼籲，民眾不管是撿到受傷的野生動物還是幼崽，應直接與當地縣市政府主辦機關聯絡，或通報警察局、消防隊，讓相關人員處理，切勿自行收養保育類野生動物，經發現將依《野生動物保育法》移送法辦，提醒民眾不要誤觸法條。