國中會考今天第二節考數學科，但連江考區有一位考生考完後，發現有呼吸道方面的問題，因此進行快篩，最後是陽性，他隨後被救護車載走處理，無法繼續考試，改為參加6月4日、5日的補考。

國中會考闈外辦公室主任王延煌表示，連江考場這位考生，考完數學科時，因為覺得身體不適，家長要求進行快篩，最後是陽性。由於第二節考試還是上午進行，未到用餐時間，因此同一試場的其他考生之後都還是留在原試場考試。

根據規定，快篩陽性考生若中午有脫下口罩用餐，那他九宮格位置座位的人，將被移到備用試場應考。不過因為這個連江考生未到用餐時間就快篩陽性，因此，同一試場其他考生之後可以繼續在原試場考試。

這位連江考生考了社會科和數學科就被救護車載走，之後的考試怎麼辦？台師大心測中心表示，根據規定，未完成的考試科目可以補考，已考完的科目，可以在補考中自由選擇是否要再考一次。

此外，王延煌說，第二節數學科考試共啟用551間第二類備用試場讓4601人應試，占備用試場的比例達19.36％，比第一節社會科啟用的533間備用試場讓4590人應考多，主要原因是一些考生臨時出現發燒狀況，因此將他們移到第二備用試場應考。