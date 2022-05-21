中央流行疫情指揮中心21日公布南投縣本土確診人數924例，通報南投縣2件確診中症案例，2個案都沒有施打疫苗紀錄。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

中央疫情指揮中心21日通報南投縣2件確診中症案例，2個案都沒有施打疫苗紀錄，染疫中症個案，1名98歲住南投市的長者，有高血壓疾病史，咳嗽、發燒等症狀，施予抗病毒藥物後已返家休養，另名仁愛鄉28歲孕婦，PCR採檢陽性，因懷孕38周，醫院收治於14日生產，嬰兒PCR陰性，母子均安。

南投縣衛生局指出，今日新增2件確診中症案例，2個案都沒有施打疫苗，染疫中症個案，1名人瑞級98歲老人家，有高血壓疾病史，出現咳嗽、發燒等症狀，到醫院急診，PCR採檢陽性，經南投醫院收治治療，給予抗病毒藥物後，已經返家休養。

另1名是仁愛鄉28歲女性孕婦，到埔基催生待產，PCR採檢陽性，由於懷孕38周，使用抗病毒藥物，醫院收治於14日順利生產，嬰兒PCR陰性，疫情下帶來好消息。

南投縣累計確診人數及目前居家隔離人數已經有9000多人，確診者及居家隔離者無法上班，請假該怎麼辦？

南投縣衛生局長陳南松指出，勞動部己經做出說明，勞工配合防疫必須請假時，如未能即時收到隔離通知書等證明文件，得於所請假期結束後30日內補提；舊案勞工也可於該函下達後30日內提供。

勞工感染嚴重特殊傳染性肺炎，隔離治療期間得請普通傷病假；經衛生主管機關認定應接受隔離、檢疫，以及為照顧生活不能自理之受隔離、檢疫家屬，得依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第3條第3項規定請防疫隔離假；孩童自主防疫期間，勞工可依勞動部及相關部會規定，請防疫照顧假或家庭照顧假。

勞工請假如還沒收到隔離通知書，可先以健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的陽性檢測結果作為證明，這些文件如果已經可以證明勞工請假理由及日數，不一定要有隔離通知書。

如果還是不能佐證，最晚可在請假結束後30日內，即最後一日請假日之翌日起算30日內，向雇主補提供隔離通知書。勞雇雙方如因請假證明事項有所爭議，可向縣府社勞處協助處理。