另名參選人侯亞寧今天則與高雄重機車隊（高檢屬車隊、悍將車隊、山海車隊）等人舉行記者會，連署爭取重機合法路權，訴求兩項試行國道10號建議案，希望未來能帶動左楠觀光產業。（柯宗緯翻攝）

左楠參選人李昶志今天則參加右昌森林公園遊戲場第二次公民參與說明會，關心親子議題。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市左楠區議員初選下周登場，把握最後黃金周末，身兼國民黨發言人的參選人白喬茵今、明兩天找來前後任前高雄市新聞局長鄭照新、王淺秋助陣。不過，談到最近政壇火熱話題，前行政院長張善政將披藍袍挑戰桃園市長，白笑說，第一時間大家納悶「怎麼沒來高雄選？」但相信主席會提名像張善政一樣的人才來選高雄。

國民黨提名張善政參選桃園市長，連日來攻占媒體版面，白喬茵今天到左營果貿市場掃街時，不免俗被問到這題。她直言，大家聽到的第一反應就是「怎麼沒來高雄？」，但也代表大家對張善政有所期待，認為他是好人選。

白喬茵表示，張善政對於桃園而言，除了有在地經驗，還有最強行政資歷和科技背景，由他出征六對首長絕對沒問題。至於國民黨還找不到高雄的「母雞」，她則相信主席朱立倫也會提出一個像張善政一樣優秀、令人眼睛為之一亮的人選來出征高雄。

日前確診的台中市新聞局長鄭照新表示，確診後，瘦了3公斤，但若白喬茵過關的話，「我就再瘦10公雞」，她與白喬茵昔日都在高雄市新聞局共識，好默契不在話下，兩人今掃街邊開臉書直播，空戰、陸戰同步進行，盼開出佳績。

國民黨左楠區電話民調將於5月26日至28日進行，5名新人搶攻1席提名。另名參選人侯亞寧今天則與高雄重機車隊（高檢屬車隊、悍將車隊、山海車隊）等人舉行記者會，連署爭取重機合法路權，訴求兩項試行國道10號建議案，希望未來能帶動左楠觀光產業。

左楠參選人李昶志今天則參加右昌森林公園遊戲場第二次公民參與說明會，他說，現場提出的意見包括，樹木種植的高度需配合遊樂設施高度，地板避免高低落差等。而他也建議，需在設施旁邊設置盥洗區，讓孩童遊玩後，可以簡單清洗，也能配合防疫。