陳姓女子控訴媽媽送醫途中缺氧，到院時已經昏迷，最終搶救不治 。(曹婷婷攝)

陳姓女子質疑救護車設備失靈，媽媽到院時已經昏迷，希望媽媽是最後一個受害者 。(曹婷婷攝)

台南市仁德區成功里1名71歲陳姓婦人，14日因呼吸窘迫，由救護車緊急送醫，20日凌晨宣告不治，陳婦女兒質疑，救護車送醫途中未供應氧氣，媽媽到院時已因缺氧臉發黑，搶救多日無力回天，她已對當天出勤2名警消提告過失致死。台南市消防局針對該起救護糾紛回應，救護人員均遵照SOP執行救護，目前全案已進入司法程序，尊重家屬提告權益。

「希望我媽媽是最後一個受害者」，陳姓女子今天聲淚俱下，控訴媽媽原本還可以好好地，卻因送醫途中發生出乎意料的情況，才會離開人世。她說，本月14日打119報案時，有告知媽媽是「氣切」患者，是居家呼吸器使用者，因此，救護車必須備妥氧氣提供，沒想到，媽媽一上車，氧氣一路掉，消防救護人員雖有開氧氣，卻無法送氧。

陳姓女子說，自己原本坐副駕駛座，救護車行駛一段路察覺無法供氧的問題後，臨停路邊，讓她改坐後座，她眼睜睜看著媽媽從剛上車人還清醒，血氧濃度為97以上，掉到只剩60多，抵達醫院時，媽媽已呈現意識昏迷，質疑消防救護人員根本不會操作設備。

台南市消防局表示，針對此案，將盡快成立醫療指導小組，小組成員包括各大醫院急診室主任，1周內成立專案並將結果調查出爐。至於家屬指控設備失靈，消防局強調，設備沒有問題，至於消防人員遭質疑不會操作，將一併深入調查。

市議員吳禹寰表示，針對救護車氧氣供應系統無法正常使用，將要求消防局全面檢查相關設備，給家屬一個交代。成功里長鄭晴而說，疫情讓醫護、救護忙翻天，不忍苛責救護人員，但消防人力長期不足的問題應該正視，應從制度面改善，避免不幸事件再重演。