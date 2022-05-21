台中市21日新增7989例本土個案，市長盧秀燕於防疫記者會表示，有鑑於疫情持續攀升，購買快篩劑對部分家庭而言是一筆額外負擔，台中市政府「溫暖助防疫」，即日起推出台中市低收入戶快篩試劑補助金措施，將提供2萬戶低收入戶每戶500元，相當於補助5劑快篩試劑費用，減輕家庭負擔。

市長盧秀燕指出，台中市「大型PCR給藥得來速」今天第2天營運，市府和台中榮總合作，持續在中央公園站增派設備人力支援及優化流程。總計今日從上午9時至中午止，中央公園「大型PCR給藥得來速」共篩檢人數466人、診療280人；童綜合站共篩檢438人、診療424人。

針對新冠肺炎每天確診數持續攀升，盧表示，快篩試劑用量非常大，對部分家庭來說，快篩試劑費用是一筆額外負擔；對此，市府推出台中市低收入戶快篩試劑補助金措施，符合資格的民眾不需要申請，款項會自動匯入戶頭，補助對象為社會局111年核定的低收入戶，共有1萬9626戶，每戶500元，等於5劑快篩試劑的費用，總經費約1000萬元，希望減輕低收入戶負擔。

盧秀燕說，平地民眾購買快篩都不太容易，何況偏遠地區的民眾，如果快篩陽性後才能做PCR，PCR篩檢後才能給藥，路途遙遠令人折騰，因此她多次呼籲中央將「偏鄉、原鄉」納入「快篩陽視同確診」的政策，這是因應疫情的即時處置，也是偏遠地區的急迫需求，尤其台中幅員遼闊，非常需要。

盧秀燕表示，目前台中市和平區累積有140位民眾確診，大梨山地區也有19位民眾確診，因此她特別拜託立法委員江啟臣、高金素梅、孔文吉、鄭天財等人幫忙，昨日委員們拜訪陳時中部長，為偏遠地區、原鄉爭取納入「快篩陽視同確診」的政策，中央已宣布原住民族及離島地區居民納入「快篩陽視同確診」，台中市和平區也適用。