大陸國務院辦公廳印發的《「十四五」國民健康規劃》全文於20日公佈，當中說明大陸的人均預期壽命在2015年至2020年之間，從76.34歲提高至77.93歲，預計到2025年的人均預期壽命能在2020年基礎上繼續提高1歲左右，進而展望2035年的人均預期壽命能達到80歲以上。

該《規劃》還提出，到2025年大陸的居民健康素養水平要提高到25％，經常參加體育鍛煉人數比例達38.5％，15歲以上吸煙率下降到23.3％；力爭兒童青少年達52.7％的總體近視率每年降0.5％以上；地級以上城市空氣優良天數比達87.5％，地表水達到或好於Ⅲ類水體比要達85％等。

此外，《規劃》又提到，預計要讓國家和省級健康縣區比例不低於40％，進一步推進健康促進醫院建設，二級以上醫院中健康促進醫院比例不低於50％；繼續做好生育保險對參保女職工生育醫療費用、生育津貼待遇等的保障，做好城鄉居民醫保參保人生育醫療費用保障，減輕生育醫療費用負擔。

因此，要基本建成能有效應對重大疫情和突發公共衛生事件、適應國家公共衛生安全形勢需要的強大公共衛生體系；實施中醫藥振興發展重大工程，提升地市級以上中醫醫院優勢專科和縣級中醫醫院特色專科服務能力，力爭全部縣級中醫醫院達到醫療服務能力基本標準等。