中央21日公布新竹縣新增2472例確診病例，分別為1276名男性、1196名女性，年齡分布在1歲至97歲，其中12歲以下315名、65歲以上162名，確診者集中在18歲至64歲青壯年佔7成7，無症狀2440人佔9成9，目前竹縣居家隔離513人、居家照護14476人。

確診案例分別為竹北市787例、竹東鎮328例、湖口鄉628例、新豐鄉286例、新埔鎮110例、關西鎮92例、芎林鄉50例、橫山鄉34例、寶山鄉50例、北埔鄉20例、峨眉鄉11例、尖石鄉62例、五峰鄉14例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，25日起陸續施打兒童、青少年BNT疫苗，國小以校園集中場地分流，滿5歲及6歲幼生可由家長陪同至合約醫療院所預約接種。

由於許多民眾反映已經在「健保快易通」APP收到PCR陽性通知，也在APP上自主回報，卻未收到隔離通知書。衛生局指「健保快易通」的回傳系統必須先回報到中央傳染病系統，經資料處理後再傳送通知，但系統資料量龐大，會導致通報系統延遲，抑或是民眾留存醫院的聯絡電話錯誤、格式不對，也會導致中央傳染病系統無法自動發送簡訊。

衛生局提醒，PCR採檢陽性的民眾在收到通知後請稍加等候，疾管署會以門號「0911-514-588」發送簡訊到民眾採檢時留下的手機門號，再請民眾經由簡訊提供的連結自主回報，經由此途徑回報，可以較快速收到隔離通知書。