俄羅斯今年2月24日對於烏克蘭採取特別軍事行動後，歐美紛採取金融制裁，尤其是將俄羅斯最大銀行踢出SWIFT系統。不過，根據最新經濟數據顯示，今年俄羅斯貿易順差保守估計將高達 2,500 億美元，可望創 下歷史紀錄。前立委蔡正元即認為，歐美政客和媒體的這種程度，上帝怎能不瘋狂！

根據MoneyDJ引述國際金融協會(The Institute of International Finance)的資料顯示，2022年俄羅斯貿易順差將高達 2,500 億美元，比2021年的1,200億美元多出1倍。

而前立委蔡正元臉書也指出，今年1月到4月，俄羅斯貿易順差高達1,000億美元；而去年同期貿易順差還不到500億美元。照這個情勢，俄羅斯今年全年貿易順差有可能達5,000億美元，比被歐美扣押的3,000億美元外匯資產，還要多很多！

蔡正元直言，歐美的政治人物和媒體的這種程度，上帝怎能不瘋狂？