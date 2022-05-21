新冠肺炎確診者激增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若居家照護確診者需要就醫，可與衛生局聯繫後，透過防疫車隊、親友接送或自行前往，若陪同者同是確診者，仍可以陪同前往，因為這不會增加染疫風險。

據統計，目前全台專責、負壓病房共1萬2684床、空床5992床、空床率47.2％；中央集中檢疫所總床數7677張，空床3237張、空床率42.2％；地方加強型防疫旅館總床數4853張，空床2147張、空床率44.2％。