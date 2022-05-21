華視新聞近來狀況不斷，在寫錯總統蔡英文名字為「蔡EE」之後，被發現昨晚臉書粉專所發布訊息有誤，不僅把文化部長李永得的名字寫成「李永德」，後由小編編輯內文改正，公視董監事聘書發布流程也有誤，不應由董事長發布，應由文化部派發。為此，媒體人田方倫向NCC喊話，呼籲負起責任，該罰就罰。

「錯！再錯！還是錯！」田方倫表示，昨晚在華視新聞粉專發現刊登訊息再度出包，「華視除了畫面會出錯，貼文也會出錯，QQ編真的QQ惹！」

田方倫指出，華視在昨晚的貼文當中，主要犯下兩起錯誤：

錯誤1是文化部長叫做李永得，卻在發文寫成「李永德」，「在蔡EE總統後又幫人家改名字了！」

至於錯誤2，則是華視新聞在臉書內容提到：「公視20日發放第7屆董監事的聘書，也開會進行新任董事長票選，最後由早前宣布參選意願的胡元輝高票當選。文化部長李永得給予肯定，表示文化部將以輔助的角色，協助公廣集團的運行。」

對此，田方倫則說，對於公視選出的新任董事長為胡元輝，聘書是文化部派發的，公視是被監督的，不解怎會發聘給董監事？

而近日又傳出胡元輝將兼任公視與華視董座，更是引起諸多質疑，田方倫直言，不認同胡元輝應兼任華視董事長，雖然說上歷屆以來的慣例都是公共電視的董事長兼任華視董事長，但是這樣的慣例並沒有讓華視真正的進步，而且現在華視占據商業新聞台位置，絕非過去無線台的位置而已。

田方倫認為，未來華視要走出自己的路，從內而外的改革，不過整體員工的心態，是否還要繼續當政府的應聲蟲馬屁精？或者真正走出自己第四權的路線，他雖不看好，但是內心還是期待。

面對華視近來狀況不斷，田方倫籲其勇敢地把過去放下，即便痛苦依然需要割捨調整，把華視新聞作為一個真正第四權發揮的空間，不然永遠靠著NCC背後相挺，該開罰不開罰，該檢討不檢討，何來進步的理由。

田方倫強調，他再一次點出華視的錯誤，就是希望這樣身為老牌新聞台，能夠負起責任，做對的事情。「當全世界用放大鏡看著你的時候，更應該硬起來，更嚴格的審視自己，做出讓閱聽人信服的新聞。」

田方倫也對NCC說，務必請負起責任，該罰就罰，不要面對中天是一套規矩，華視一套規矩，「你們已經喪失中立性了，回頭是岸吧！」