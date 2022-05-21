白沙屯媽祖進香活動為每年重要宗教盛事，今年報名人數更是創下新高，遠傳為確保信眾傳輸不卡卡，不僅出動4G、5G行動訊號車，更將有超過80位工程人員全程現場待命，另外，也和童綜合醫院合作，提供5G急診視訊救護。

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動如火如荼進行中，為期8天7夜、來回約400公里的進香遶境行程，今年報名信眾人數突破9萬人，創下歷史新高；因應全台疫情升溫，主辦方也呼籲信眾可多透過網路直播觀看，代替親臨現場。遠傳在台灣重要民俗盛事不缺席，評估行動數據與語音需求，擴充既有基站容量；出動4G、5G行動訊號車；活動期間將有超過80位工程人員全程現場待命；後端更有百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、障礙狀況排除等作業，全力鞏固網路品質。

白沙屯拱天宮媽祖的獨特文化是行進路線全依神轎指示，且行進快速，被信眾暱稱為「粉紅超跑」，遠傳因應此習俗，出動多台行動訊號車前進現場，後端工程師更24小時全程待命，迅速進行機動性調整，確保現場信眾擁有最順暢的網路體驗，方便隨時直播、視訊、拍照打卡，將祝福傳遞給無法親臨進香祈福盛事的遠方親友。

遠傳除了提前佈署優質網路，今年更將與已經連續九年跟隨白沙屯媽祖一同進香的童綜合醫院合作，協助童綜合醫院醫護團隊提供5G急診視訊救護。透過遠傳5G急診視訊救護，救護車上整合生理監測儀能即時回傳病患生理數據至醫院端，並由救護人員配戴頭戴式無線智慧眼鏡，以5G傳輸傷患救治時的高畫質第一視角，遠端醫師同步進行精準指導，達成多方即時遠距視訊會診，為每個需要急救的病患爭取黃金救護時間。