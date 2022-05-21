味全龍21日回到天母主場舉辦「汪汪萌寵日」主題日，還迎來多名主力球員回歸，郭天信擔任開路先鋒、李凱威打第5棒，而先發投手林子昱預計控制用球數在75球，「龍王」王維中則是中繼登板，最多投2局。

龍隊一軍之前多達19名球員染疫，目前僅用1.5軍陣容應戰，今天起主力球員將陸續歸隊，逐漸恢復「完全體」，郭天信、李凱威、石翔宇、拿莫・伊漾、2投手王維中、林子昱回歸一軍戰場。

總教練葉君璋說：「今天天信、凱威會先發，拿莫・伊漾先坐著。」林子昱歸隊首戰立刻先發，但球隊會控制他的用球數，「最多75球，看他狀況，但絕對不會超過這個球數。」

王維中也在今天歸隊，葉總表示，他將從牛棚出發，此役最多投2局，至於何時回到先發行列？葉君璋說，將依照王維中自己的狀況調整，「他不管是在牛棚、先發，對球隊都很有幫助。」

而在4名野手2投手回到一軍後，將李展毅、林威廷、曾傳昇和董秉軒，投手陳良志、蔡明憲等6人下二軍。