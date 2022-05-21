主動廚房5名脊髓傷友，感念衛生局人員協助抗疫，今天全體出動在花蓮縣衛生局包水餃，為假日仍要上班的100餘名防疫人員加菜。（王志偉攝）

今天週六，衛生局仍有許多員工防疫工作加班，也謝謝「主動廚房」帶來水餃。（王志偉攝）

主動廚房董事長方來興，發起人團長的陳守實帶來家常美食，衛生局長朱家祥表達感謝。（王志偉）

疫情今年4月起急遽升溫，確診人數攀升，花蓮「主動廚房」脊髓損傷朋友，今天到衛生局烹煮水餃，更帶來多道家常美食，感謝醫護人員自疫情爆發2年多來堅守崗位，為鄉親健康把關，美味料理填飽防疫人員的胃，也溫暖他們的心。

位在吉安鄉「主動廚房」專為脊椎損傷朋友開辦工作團體，「主動廚房」方來興董事長表示，部分傷友因車禍或工作傷害，造成身體肢體傷殘，工作機會少，但傷友仍克服障礙並憑藉手藝，自食其力，而傷友們心繫防疫人員付出的辛勞，也希望能盡上棉薄之力，因此發起這次包水餃活動。

衛生局長朱家祥說，疫情日益嚴峻，確診及居家隔離人數倍增，防疫人員不分日夜進行疫調，忙碌之餘，往往沒時間張羅餐食，傷友到現場手工製作水餃及烹煮，即使坐著輪椅，也不阻礙傷友們的廚藝，用靈巧的雙手，從容不迫且細心地包出漂亮的水餃皺褶，用行動支持防疫人員，也希望大家好好保護自己，奮鬥到疫情結束。

花蓮衛生局局裡員工數約200多人，傷友們一字排開，坐在輪椅上努力包出漂亮水餃，為假日仍要「加班」的100餘名防疫人員加菜。

主動廚房創辦人陳守實表示，太太原服務於衛生局疾管科，去年疫情三級警戒時，連續數月日夜加班，假日無休，身心壓力極大。看到疫情如此嚴峻，深刻體會醫護的辛勞，今天有5名傷友利用休假，出動到衛生局現包水餃，看到這群傷友從受助者身份，主動將所學技術回饋社會，讓他很感動。

他說，主動廚房的目的是為沒有工作機會的傷友創造就業機會，會做到損益兩平，不需倚賴捐款。為社會關懷實現一種新的可能，也讓社會變得更友善。