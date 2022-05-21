嘉義市長黃敏惠等人今至考場為考生加油打氣，並慰勞考場人員。（呂妍庭攝）

111年國中教育會考今、明兩天舉行，嘉義考區6084名考生報名，統計有54名考生因確診未解除隔離、快篩陽性未經PCR檢驗或未獲PCR檢驗結果無法參加考試，將安排補考，另也傳出1名考生考到一半發燒至38度，考場人員緊急 將他安排至發燒試場，目前該考生說身體狀況尚可，要完成今天的科目考試。

嘉市教育處長林立生表示，嘉義考區有6084名考生報名，分別在嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工及東石高中5個考場應考，至於在嘉義市3所考場第二類備用試場考試，具居家隔離、居家檢疫及自主防疫考生共75人，現場出現發燒及咳嗽症狀考生有12名。

主辦此次嘉義區國中會考的嘉義高中指出，某考場一位考生考到一半說身體不舒服，經量測體溫達38度，現場人員立即將該考生移至發燒考場，並通知家屬到場，由於考生表示雖然發燒，仍可以順利應考，所以仍讓該考生完成應考科目，至於今統計因居家隔離、居家檢疫及快篩陽性等因素未到場學生54人，已安排於6月4日、5日2天補考。