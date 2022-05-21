「2022新北電競盃嘉年華」爭霸戰今（21）日起開跑，新北市長侯友宜到場為首場賽事揭幕。（李奇叡攝）

「2022新北電競盃嘉年華」爭霸戰今（21）日起開跑，新北市長侯友宜除了到場為首場賽事揭幕，也由擔任宣傳大使的《英雄聯盟》退役選手「西門夜說」帶領，親自體驗電競對決。

侯友宜說，電競產業近年蓬勃發展，成為與傳統體育一樣重要的正式競技項目，因此去年新北市主辦的全國運動會，也首度將電競納入正式比賽，並選擇位於三重的「新北電競基地」當作電競場館，如今基地電競設備升級，期許創造全新環境，打造專屬新北的電競品牌。

侯友宜展現親和力親自參與賽事，由英雄聯盟退役選手「西門夜說」帶領，和宏碁公司處長李榮坤互相比拚，場面相當有趣熱鬧 。

今年電競盃嘉年華受疫情升溫影響，改採線上競賽，規劃兩種賽事，分別為「英雄聯盟單挑賽」及「任天堂明星大亂鬥」，最終爭霸戰日期為21日至22日。

新北市經發局補充，電競是新世代的新產業領域，具有非常大的發展潛力，而市府創立「新北電競基地」，就是要為了培育電競產業人才；從2018年至今已培訓超過2000人次的電競人才。