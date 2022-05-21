本土疫情嚴峻，新北市長侯友宜連日疾呼，希望中央法傳等系統問題趕緊解決，但遲未獲回應，有幕僚更傳言他在市府內會議大吐苦水，相當氣憤。對此，侯友宜表示，他1個多月苦口婆心、平心靜氣向中央反映問題，因為反映太多次，遲遲等不到好的解決方式，所以說話比較大聲，既然中央有聽到就希望將事情做好，解決民眾痛苦才是最重要的。

副市長劉和然表示，法傳系統、TRACE系統當機卡卡，基層無法及時發出居隔治療通知書，短則延誤短則2、3天，長則延誤5、6天，造成民怨，市長過去1個多月來看到民眾風吹雨淋排隊，看到衛生所同仁成為被抱怨、怒罵出氣的對象，才不斷苦口婆心，跟中央反映。

劉和然強調，市長也想起去年校正回歸時，法傳系統出問題讓確診者在家苦苦等候，當時情景與今年相互對照下，發現中央在這一年來沒有好好面對處理問題，因此市長苦口婆心，希望中央立即修改，讓民怨降至最低，讓第一線同仁可以好好防疫。