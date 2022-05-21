資深音樂人、現任北流董事長的黃韻玲，4月時在臉書曬出一張經典合照，照片中包括馬兆駿、林強、張信哲、萬芳、蔡榮祖等人，不過最讓粉絲懷念的是消失歌壇24年的陳淑樺，掀起一陣討論，稍早她再度曬出年輕時與眾歌手的合照，讓網友看了直呼是「最美的年代」。

黃韻玲今（21日）在臉書發文，曬出與李宗盛、張艾嘉及周華健年輕時的合照，只見4人搭著彼此的肩，除了周華健擺出酷樣之外，其他3人皆對鏡頭擺出燦笑，當年4人樣貌相當年輕，周華健與李宗盛身形與現在相比，明顯消瘦不少，看見這張陳年舊照，讓她有感而發寫下：「還記得年少時的夢嗎？像朵永遠不凋零的花，陪我經過那風吹雨打，看世事無常，看滄桑變化，一路上給予我的提醒和叮嚀，都是繼續前進探索成長的養分，感謝那些恩賜的時光」。

網友眼見這張充滿回憶的照片，紛紛留言：「我的童年我的青春」、「轉眼！原來真的是一轉眼」、「最美的年代」、「美麗的青春就像動人的歌曲，回味無窮啊」、「滾石實力歌手」、「好幼齒，好青春！我們和你們一起成熟長大！但一直童心未泯」、「曾經的青春歲月，很棒」。

黃韻玲之前出席「2022 World IP Day慶祝活動」時，聊到小時候追星行為，她回憶起小學放學後常帶著創作在台視門口徘徊，希望能見上陳秋霞、劉文正、鳳飛飛等歌手，沒想到櫃檯小姐竟將陳秋霞的住址給她，她為了見偶像一面，還爬上10樓高的消防梯，後來還在陳秋霞面前彈鋼琴唱Demo給她聽，可說是難忘的回憶。