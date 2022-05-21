首見假冒警政署長名義，發送外文公文書詐騙案件！刑事局上月獲報，彰化一名張姓男子，收到自稱海外快遞公司的電子郵件，信中並附上警政署長署名、全英文的假公文，聲稱他所寄收的貨物中夾帶現金遭警政署查獲，需繳交報關費3500英鎊，否則該批貨品將被沒收。而此筆費用是源於烏俄戰事，台灣政府欲避免人民資助該戰爭而產生的費用，所幸張男機警立即向165諮詢而未上當被騙。

刑事局分析，詐騙集團隨機發送電子郵件或簡訊，假冒公務機關詐騙手法，常以被害人「包裹正在等待送達、出現問題」等為由，要求民眾在期限內進行匯款，再傳送政府機關「偽造公文」取信被害人，須被害人配合「監管帳戶、補繳稅金或行政費用」等話術行騙得逞。

刑事局指出，檢警調等單位不會製發全英文的公文書，也不會以電子郵件寄送公文方式要民眾繳納費用，如有必要將以通知書通知涉案人到案說明，建議民眾應先確認寄件者網域及連結網址是否遭到假冒，若有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢。