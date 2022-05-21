第一產險公司再澄清表示，該公司沒有賣「防疫險」，也沒有所謂該公司拜託新聞媒體不要再「以訛傳訛」。該公司也在5月16日已在公開資訊觀測站上作上述訊息的澄清，但是新聞媒體仍不停地轉述。
第一產險表示，該公司只有銷售「疫苗險」，非「防疫險」。基於損害填補原則，從5月16日起，調整「疫平安專案」防苗險的核保規則，如在該公司或同業累計投保超過3張疫苗險，該公司將不予承保。
第一產險公司再澄清表示，該公司沒有賣「防疫險」，也沒有所謂該公司拜託新聞媒體不要再「以訛傳訛」。該公司也在5月16日已在公開資訊觀測站上作上述訊息的澄清，但是新聞媒體仍不停地轉述。
第一產險表示，該公司只有銷售「疫苗險」，非「防疫險」。基於損害填補原則，從5月16日起，調整「疫平安專案」防苗險的核保規則，如在該公司或同業累計投保超過3張疫苗險，該公司將不予承保。
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