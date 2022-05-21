「小虎隊」成員陳志朋相較吳奇隆和蘇有朋，星途沒有這麼順利，他這些年深耕音樂領域，曾發行多張個人專輯，近年參加音樂綜藝《天賜的聲音》和《追光吧！哥哥》，人氣有所回升，還主演了兩部網路電影。不料近日陳志朋的經紀人指控陳志朋長期拖欠經紀人佣金，而陳志朋透過助理發布聲明反駁。

昨（20日）陳志朋工作室在微博發布聲明，稱自己是陳志朋的經紀人威廉，已經委託律師要解除和陳志朋的合作關係，之後有任何問題都會通過法律途徑解決，威廉說自己從2008年就擔任陳志朋的經紀人，但因為陳志朋長期拖欠經紀人佣金，所以威廉只能選擇離開。由於經紀人是透過工作室微博發布聲明，讓許多網友都感到訝異，有網友留言「活久見屬於是，第一次見工作室發聲明撕藝人」、「我第一次見藝人拖欠經紀人工資的」、「工作室帳號還能這麼用？」經紀人威廉在留言區回應「會撕你們到時懷疑人生」。

陳志朋今日透過助理楊春蕾「春蕾Jacklyn」回應，表示雙方2008年口頭約定由威廉（孫華林）負責陳志朋對外的合作經紀，陳志朋每個月向威廉支付固定的報酬，雙方沒有約定佣金、合作期限。從2020年6月開始，威廉基本沒有負責陳志朋的經紀工作，但仍請威廉代為引薦商演活動和影視項目，且仍按照之前的標準支付報酬，從圖片來看，陳志朋5月16仍有轉帳給威廉的紀錄。聲明還提到威廉2021年12月至今就沒有成功引薦過任何項目。如今陳志朋的工作室也已經註銷，希望大家好聚好散，盼望事情早日解決。

陳志朋經紀人威廉（孫華林）表示自己遭陳志朋長期欠薪。（圖／微博）

陳志朋透過助理發聲。（圖／微博）

陳志朋稱5月中還有匯薪水給經紀人威廉。（圖／微博）