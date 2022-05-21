新冠肺炎疫情延燒，導致護理人力吃緊。中央流行疫情指揮中心19日發出公文，允許專責病房調整護病比， 醫學中心1比9、區域醫院1比12、地區醫院1比15，引發第一線人員不滿。醫療應變組副組長羅一鈞說明，並不是要求一定要按照上限做調整，而是依疾病嚴重度、負荷程度做彈性安排，若分配不公、過勞都可檢舉。由於專責病房並不允許陪病，為分攤照顧壓力，指揮中心擬開放受訓的照服員協助照顧生活起居，並比照長照機構提供津貼，基準將盡快公布。

羅一鈞表示，指揮中心5月19日發出公文，因應確診個案增加，研議將個案就地收治，專責病房傳統劃定獨立區域集中設置外，也開放使用確診個案所處的專科病房，例如生產後住的婦產科、中風後住的神經科病房，可以就地劃定為專責病室，避免病人移動，繼續提供專科照顧，進行彈性調整。

另對護理人員人力配置，指揮中心的公文指出，因接到醫院反映1比5的護病比僵硬，因此彈性調整，視病人的疾病嚴重度、護理人員的照護負荷做彈性安排，上限不可超過《醫療機構設置標準》第12條之1的護病比規定，不管是醫學中心1比9、區域醫院1比12、地區醫院1比15都是上限，並不是要求一定要按照上限做調整，而是彈性安排。若沒有妥善安排，導致分配不公、護理人員過勞，都可以提出檢舉來查核，不會讓醫院隨意進行過分的調整。

由於指揮中心接獲護理人員反映人力問題，而專責病房沒有開放陪病，導致護理師全責照顧，羅一鈞表示，指揮中心會趕快研議，開放受訓過的照服員進入專責病房協助照顧，搭配護理師一起照顧病患，生活起居由照服員分擔，比照長照機構提供津貼，接下來會盡快公佈津貼基準給大家依循。