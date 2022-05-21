苗栗縣21日新增確診1601人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣21日新增確診1601人，兒童就醫綠色通道流程表。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣5至17歲疫苗接種排程表。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣第4劑疫苗排程表。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣21日新增確診1601人，染疫人數持續增長，縣府衛生局呼籲民眾，居家隔離務必遵守一人一室，切勿共餐，否則等同未居隔，讓感染蔓延至全家。縣長徐耀昌表示，民眾可先運用健保快易通APP，或是「數位新冠病毒健康證明」的PCR陽性檢測結果，作為請假證明。勞雇雙方如因請假證明事項有所爭議，可洽縣府勞青處勞資關係科。

因疫情嚴峻，衛生單位量能緊繃，徐耀昌強調勞動部已公告許多民眾無法在一時之間收到隔離通知書，民眾可先運用健保快易通APP，或是「數位新冠病毒健康證明」的PCR陽性檢測結果，作為請假證明。若上述文件已可作為確診者及居隔者的請假理由及日數證明，則不一定要有隔離通知書，若無法證明，可於請假結束後30日內補提隔離通知書，雇主應予受理以完成請假手續，勞雇雙方如因請假證明事項有所爭議，可洽本府勞工及青年發展處勞資關係科。

縣府表示，為解決隔離證明書相關問題，居隔時間將會依據全國一致標準從接觸日起算，中央研發數位證明平台將於5月25上線增加「接觸者隔離證明」，供未開立電子、紙本隔離通知書者使用。請鄉親如確診時收到自主疫調簡訊，務必進行填寫且填報正確，才能儘快拿到隔離通知書。依據傳染病防治法第43條第2項，確診民眾收到簡訊後，若未按規定填寫疫調單，或是提供錯誤或不實資訊，可依照傳染病防治法第67條第1項第3款，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，請民眾務必確實配合。

衛生局表示，這次Omicron疫情擴散，家戶、長輩感染比例增加，若家中有人確診，同住家人風險增加，居家隔離務必遵守一人一室，切勿共餐，否則等同未居隔，讓感染蔓延至全家。疫情不只飛沬傳染，接觸也有感染風險，居隔防疫措施仍要做好，尤其是廚房可用酒精、漂白水針對接觸過、用過的地方加強清消。

有關新冠疫苗部份，徐耀昌表示，18歲以上民眾如果選擇BNT來作為1至3劑，或65歲以上長者及55歲以上原住民長者1至4劑疫苗選項，即日起可自行預約後接種，疫苗接種合約醫療院所名單已公布在衛生局網站COVID-19專區供民眾查詢。

預計5月25日起規劃5歲至11歲兒童可施打小兒BNT疫苗，疫苗到貨後會盡快配發到各合約院所供施打。但選擇校園內集中施打者，將受到高中以下學校停課一周影響，施打排程延後到5月30日之後，詳細時程將由教育處妥善安排後再行公布，未來校園接種可能有莫德納和BNT並行接種的情形，學校與醫療團隊將依時間分流方式安排，請家長提醒孩童務必配合學校引導接種疫苗。12-17歲青少年BNT疫苗也將視中央配撥疫苗情形進行規畫再公告民眾接種。