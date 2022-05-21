高通宣布，推出新一代頂級和高階行動平台產品Snapdragon 8+ Gen 1和Snapdragon 7 Gen 1，力拼鞏高階Android智慧機系統單晶片(SoC)市占率霸主，終端商用裝置也將從第二季起陸續上市，

高通表示，最新的旗艦平台Snapdragon 8+是一款強大的頂級平台，帶來增強的功效和效能，以最終提升涵蓋所有裝置上的體驗。Snapdragon 7提供一系列高階、眾所期望的功能和技術。根據Counterpoint Research、IDC1和Strategy Analytics的最新調查結果顯示，高通技術公司在全球頂級Android智慧型手機系統單晶片(SoC)市占率排名第一(頂級意指價格高於800美元的智慧型手機)。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Christopher Patrick表示，在行動領域，高通主要專注於為這個產業和客戶的旗艦裝置提供全新、突破性的功能和技術。高通首先在Snapdragon 8系列中建置這些功能，然後再延伸至我們行動藍圖的其他產品。全新Snapdragon 8+和7 Gen 1兩者都在各自的層級提供具突破性的使用者體驗。

Snapdragon 8+ Gen 1包含完整的Snapdragon Elite Gaming功能，可提供超流暢的反應能力、最高視覺品質且色彩豐富的HDR場景，以及桌機等級功能。搭配升級後的高通Adreno GPU，Snapdragon 8+的速度提升達10%、功耗降低30%，以提供極致的遊戲體驗。此外，透過此平台提升的功耗效率，玩遊戲的時間預計可以再延長高達60分鐘。Snapdragon 8+還配備了高通Kryo CPU，處理速度提高了10%，功耗效率提高了30%。

高通也透露，眾多全球OEM廠商和品牌將採用Snapdragon 8+ Gen 1以及Snapdragon 7 Gen 1。Snapdragon 8+ Gen 1部分，包括華碩ROG、黑鯊科技、榮耀、iQOO、聯想、摩托羅拉、努比亞、一加、OPPO、OSOM、realme、紅魔c、紅米、vivo、小米和中興，預計將於第三季推出商用裝置。Snapdragon 7 Gen 1則有榮耀、OPPO 和小米，商用裝置預計將於第二季上市。