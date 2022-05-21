宜蘭縣今天（21日）新增2019人確診，累計全縣2萬6572人染疫，有1名85歲與1名66歲男性死亡，死亡個案均有高血壓等病史，且未打滿疫苗，宜蘭縣衛生局表示，第15波疫苗快打站已陸續開始提供服務，呼籲民眾打好打滿，才能有足夠的保護力。

宜蘭縣衛生局表示，今天新增2名死亡個案，1名為85歲男性，曾接種2劑疫苗，本身有高血壓、中風與失智病史，5月12日採檢陽性確診，收治住院後病情惡化，搶救後死亡；另一名為66歲男性，未曾接種過疫苗，有糖尿病、高血壓及中風病史，5月16日因身體不適，經採檢確診後收治住院，隔日死亡。

校園疫情部分，今天新增確診學生數共239人、教職員工31人，累計共4010位學生、383位教職員確診。

宜蘭縣長林姿妙今天代表縣內住宿型長照機構，接受由縣議員莊淑如號召勝霖藥品公司捐贈的100台血氧機。林姿妙表示，各界善心團體長期以來大力支持防疫工作，協助備援各項資源，僅代表所有縣民表達誠摯感謝，相信只要大家一起努力並遵守防疫規定，我們一定可以戰勝疫情。