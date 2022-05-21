新竹縣公立幼兒園收托時間在上班日下午4點 截止，暑假沒有收托服務，造成家長工作和育兒兩頭燒，縣府重新修訂「新竹縣公共化教保服務機構辦理延長照顧服務實施要點」，7月1日起降低開辦課後照顧班人數門檻為5人，並補助部分項目，減輕家長育兒的負擔。

縣長楊文科指出，新竹縣公立幼兒園延長照顧服務的開辦門檻，過去要10人才能開辦，暑假沒有收托服務，造成很多上班族家長育兒困擾，或因無法配合公幼時間，導致放棄報名，修訂上述要點後，暑假起僅須5人就能開辦，家長就能安心就業。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣公共化教保服務機構包含公立幼兒園、縣立學校附設幼兒園、各鄉鎮市立幼兒園、非營利幼兒園及政府委託辦理職場互助教保服務中心共有92家，7月1日起只要有5人幼兒收托，就必須開辦，若有超過補助上限，縣府會再補助差額。

楊郡慈說，開辦時間依據家長需求，平日以最長2小時為原則，就讀縣立幼兒園、學校附設幼兒園的一般生，每名學生每小時收費訂定不超過60元的優惠。

公立幼兒園延長課後照顧開辦時間為下午4點至6點為原則，暑假至少辦理兩週10天，寒假至少辦理一週5天，由幼兒園依家長需求規畫。非營利幼兒園及職場教保服務中心，則依自每天下午5點起算2小時為原則。

此外，若縣立學校附設幼兒園參加延長課後照顧班人數未達開班標準，得參加國小辦理的課後照顧服務。班級中若有身心障礙幼兒，應視身心障礙幼兒照顧需要，酌予減少班級人數。