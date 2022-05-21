新竹州警務部部長官舍開幕首展，邀請前中國時報新竹特派員潘國正，展出空拍作品與新竹老照片。（新竹市政府提供／羅浚濱新竹傳真）

市府投入3380萬修復市定古蹟「新竹州警務部部長官舍」，市長林智堅宣布24日正式開放，首檔展覽邀請前中國時報新竹特派員也是紀實攝影者的潘國正，展出空拍與新竹老照片，周末則有導覽介紹特色老屋及歷史。

林智堅表示，他上任後投入逾7億整修活化文化資產，增加指定28處古蹟、歷史建築，目前共有71處更獲國內外獎項肯定，像新竹州警務部部長官舍、南大路警察宿舍皆獲2022德國iF設計獎與2021台灣景觀大獎。

文化局長張馨之表示，新竹州警務部部長官舍為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍，自日治時期完工至今已超過一世紀，除有居住服務性質的和式空間，亦有社交功能洋式客廳，為和洋折衷式住宅，庭院甚至有百年老茄苳樹，重現古蹟雅致風華。

該建築日治時期屬高等官員居所，國民政府時期則為警察局長宿舍，2016年市府指定為市定古蹟經修復後，以促參方式委託時藝多媒體傳播公司採複合式經營，餐飲有曾獲米其林必比登推薦的特色料理，也將作為新竹市導覽重心，展示歷史與文化。

開幕首展邀請潘國正規畫的《飛行新竹市─潘國正空中散步攝影展》，展示新竹老照片和 他以空拍視角重現新竹市的面貌轉變。另以攝影為主軸規畫私塾講堂，由潘國正分享攝影拍攝中的不同觀點與詮釋，新竹在地「森寫真機店」講師也介紹底片拍攝與實際沖洗。

周末也將舉辦城市導覽，以「走讀ｘ新竹」串聯新竹火車站前後站的特色老屋及歷史建築、古蹟等，讓民眾更加認識新竹的故事，亦提供場館導覽介紹新竹州警務部部長官舍的歷史故事與建築特色。