新竹縣家畜疾病防治所為防範狂犬病，陸續展開免費下鄉犬貓絕育活動，26和27日率先在關西鎮公所前開跑，舉辦狂犬病巡迴預防注射及寵物登記活動，寵物注射疫苗皆贈送免費晶片植入及寵物登記。

新竹縣家畜疾病防治所指出，動物保護法自2015年增修後，為家中毛寶貝絕育已成飼主的責任，除了遵守法令外，為犬貓絕育也可預防老年常見的生殖系統疾病，如公犬的圍肛腺瘤或攝護腺肥大等疾病，母犬常見的子宮蓄膿及乳腺瘤等，毛爸媽們除了愛護自家毛寶貝，也要當個好飼主。

家畜所為落實寵物管理及加強飼主責任，凡設籍新竹縣年滿20歲的飼主，飼養的「混種」犬貓，皆可申請報名參加犬貓絕育3合1活動，26和27日早上10點至12點在關西鎮公所前，下午1、2點則在關西鎮內巡迴施打。

家畜所表示，寵物登記無須費用，施打疫苗則每劑200元，寵物注射疫苗皆贈送免費晶片植入，請飼主攜帶身分證、注射通知單及家中犬貓到現場施打，若無注射通知單，當場可填寫相關資料。

關西場結束後，6月5日及7月10日在新埔鎮下寮社區活動中心，舉辦狂犬病巡迴預防注射及寵物登記活動，由中華動物福祉國際交流協會負責，報名專線0911010296。

7月17日在外竹東鎮中山社區活動中心，由台灣之心愛護動物協會負責犬貓絕育3合1活動，報名專線（04）26261478。活動資訊可至新竹縣家畜疾病防治所網站、臉書「新竹縣動物行動派」查詢。