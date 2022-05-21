今年國中會考數學科考題生活化，通訊軟體對話截圖、鞋店特惠方案均入題。國中老師表示，今年數學科題目難易適中，但具有鑑別度，考生可能在第19題到23題的複合圖形幾何題被卡住，這裡是能否得好成績的關鍵。

今年數學科共考27題，包含選擇題27題及非選擇題2題，數量與去年相當。單元分布方面，數與量8題、代數與函數7題、幾何題9題及資料與不確定性3題。

台北市北投國中老師林柏嘉說，今年數學科前13題以單一數學觀念為主，需要的計算量低，若是情境題，也屬於單純容易解讀的情境，多數學生一看就可知如何切入解題。

不過林柏嘉進一步指出，第19題到第23題複合圖形幾何題，可能對考生形成挑戰，預期許多人會在這裡被卡住。這幾個題目沒有情境描述，就是給圖形和條件要考生去解，不是難在數學觀念，而是考生要知道用那個數學觀念去解題，這就變得不好作答。

今年數學科題目取材生活化。高雄市大仁國中老師廖惠儀舉例第11題，兩人在通訊軟體的對話被截圖，A問：遊戲機買了嗎？B答：還沒，因為售價比我預算高200元。A又說：現在遊戲機打8折。B回應：太好了，這樣比我預算少200元。這個題目問遊戲機的售價？考生只要列出方程式，就可以解出答案。

第18題也是生活化題型，一家鞋店提出特惠方案，若買兩雙鞋子，第二雙6折，但不能和折價券一起用。一個人買一雙球鞋及一雙皮鞋，用特惠方案或折價券會產生不同價錢，問這兩雙鞋子的價差是多少。這一題也不難作答。

數學科非選擇有兩大題，第一大題取材生技公司綠藻粉製作，第一小題問15天能培養多少量的綠藻細胞？第二小題則是判斷產生的細胞數量是否足夠製作綠藻粉；第二大題則取自撲克牌值的計算方法，第一小題要考生計算某一個狀況的牌值，第二小題則是推論下一張牌為點數大的牌的機率。

林柏嘉表示，這兩大題的第一小題都很容易作答，第二小題則要在第一小題答對的基礎上來發展，考生需要足夠的數學能力才能答對。