台中肉品市場21日上午傳出工安意外，40多歲男性工人進行「豬事大吉公園」改建工程時，因不明原因疑遭高壓電擊，消防局119獲報，派員趕抵救護，發現該名男性已意識不清，緊急送中國附醫急救插管治療中。
台中市消防局指出，21日上午接獲民眾報案指稱獲報，在北區興進路肉品市場，有1名男性工人疑似觸電倒地，該轄區消防分隊派員到場救護，見男子意識不清，緊急送往中國附醫設醫院急救，醫院則表示，患者有1處傷口，是否為高壓電擊所致，相關主管單位將進一步調查釐清。
台中肉品市場21日上午傳出工安意外，40多歲男性工人進行「豬事大吉公園」改建工程時，因不明原因疑遭高壓電擊，消防局119獲報，派員趕抵救護，發現該名男性已意識不清，緊急送中國附醫急救插管治療中。
台中市消防局指出，21日上午接獲民眾報案指稱獲報，在北區興進路肉品市場，有1名男性工人疑似觸電倒地，該轄區消防分隊派員到場救護，見男子意識不清，緊急送往中國附醫設醫院急救，醫院則表示，患者有1處傷口，是否為高壓電擊所致，相關主管單位將進一步調查釐清。
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