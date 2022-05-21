政委唐鳳優化確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統，讓第一線調閱疫調資料、開立居隔單不再有時間差，新系統預計25日正式上線，新北市長侯友宜今疫情記者會結束後在臉書發文表示，中央終於正視此問題，但認為中央其實可以在一開始反應問題時就著手解決，而不是他反映了一個多月後才出手，「不過至少有了開始，希望這次是真的能夠有效解決人民的問題。」

侯友宜表示，中央法傳通報系統失靈 ，釀成一關卡一關的居隔單問題 ，遲遲未能解決，更延誤許多民眾被照護、被關懷的時機，成了民怨之首，過去一個多月，看到民眾必須風吹雨淋地排隊、苦苦等候，看到衛生所同仁，因為法傳系統當機，成為被抱怨甚至辱罵的出氣對象，是可忍，孰不可忍？

他說，在新北不斷不斷地反應長達一個多月之後、 昨天中央終於願意面對這個問題了，也終於看到了中央提出新的做法，防疫的工作一定是中央和地方一起合作一起面對，地方在第一線看到的問題，如果能自行解決我們一定會承擔解決，但屬於中央的法職權問題，我們第一時間反應給中央，就是希望快速解決問題。