中油宣布，在臺中港務分公司、臺中港引水人、中油多年共同努力下，第一艘18萬立方公尺級液化天然氣(LNG)船「Global Sealine」於5月20日成功靠泊臺中港西13碼頭之中油台中液化天然氣廠，並於5月21日結束卸收後安全離港，完成大型LNG船首度試航臺中港任務，為我國進口LNG開創新頁。

中油強調，公司配合政府能源政策，積極提升LNG進口量以穩定供應國內市場需求，扮演台灣天然氣供應之重要角色。此次18萬立方公尺級LNG船「Global Sealine」成功領航停靠、卸收臺中港，建立台灣天然氣之穩定供應提供更成熟、完善里程碑。全球天然氣需求逐年增加，國際LNG船皆朝大型化方向發展，船舶大型化除能降低單位運輸成本外，亦具有節省燃油、節省總靠泊在港時間與費用等優點。為此，臺中港務分公司、臺中港引水人、中油108年起即開始著手進行18萬立方公尺級LNG船操航安全評估，終在今年開花結果。

中油指出，配合國家能源政策，2025年天然氣發電佔比將達50％以上，未來臺中港開放大型LNG船進港後，不僅可提升船運調度彈性，亦能減輕臺中港船舶進出負荷，有助於港區未來發展。目前仍屬試行性質，但已驗證臺中港具備靠泊大型LNG船之能力，期待完成試航後，臺中港能夠正式開放大型LNG船進港。