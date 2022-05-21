大陸《人民日報》健康用戶端21日報導，自4月28日，北京市召開新冠疫情防控工作第318場新聞發布會，公布新增感染者人數為風險人員新增或社區篩查新增以來，北京市僅有2天無社會面新增感染者，其餘每日新增感染者人數中均有社會面檢出。截至20日，北京本輪新增本土感染者已超1300例，尚未實現社會面清零。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友撰文指出，反覆從社會層面篩查出感染者可能和檢測「視窗期」、漏檢、採樣品質和間隙性排毒有關。

某傳染病流行病學家透露，最近聚集性疫情大多出現在大型超商中，現在從疫情走勢來看，最難管控的部位在大型超商中，因為此區域人員流動性太多、太雜，很難完全管控起來。加強快遞、市場（例如農貿）、大型超商等重點行業的從業人員健康監測。

吳尊友撰文指出，感染者處在檢測的「視窗期」，在核酸採樣時，還沒有開始向體外排出病毒，核酸檢測結果顯示為「陰性」，即假陰性，並留在了社會上，由此造成的傳播，就形成了新的社會層面感染者。

雖然防控要求篩查的區域是全員核酸篩查，但因種種原因，有部分人就是沒有能夠參加核酸檢測，雖然安全碼軟體的「彈窗」功能(僅限於智慧手機使用者)可以協助督促大家都做檢測，如果感染者不去公共場所，「彈窗」對其也沒有多大影響。

感染者去做核酸檢測採樣時，工作人員操作不規範，咽拭子沒有能塗抹到鼻咽部位的周邊，未能採到符合要求的標本，出現假「陰性」。

有些感染者不是持續地向體外排出病毒，而是間隙性排出病毒，感染者在做核酸採樣的那個時點剛好不排毒。

北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾說，「一直有社會面的新增病例，說明流調工作仍存在疏漏，沒有把該管控人員管理起來；另外，社會面大型全員核酸的漏檢和誤檢率可能仍然存在。」

報導稱，北京市此輪疫情的一個特點是，聚集性疫情較多。對於反復從社會層面篩查出感染者的情況，吳尊友認為可以通過高頻率的多輪區域核酸檢測手段，把社會層面的感染者，包括社會層面的隱匿性傳播，擠壓乾淨。

上述傳染病流行病學家建議，大型超商的管控在未來的疫情防控中非常重要，可以對大型超商進行區域性獨立畫分，比如按照食品精準分類超商的區域，市民購買時分區域購買物品；另外，也可以給重點區域的大型超商設置配送口，市民在購買物品時，說出需求，由專人進行取貨和配送。

李侗曾建議，「未來，應提高核酸檢測的品質，比如在核酸檢測點增加監督人員，或者開展核酸檢測點的抽查和暗訪，確保核酸檢測到位；另外，需要再次加強流調的力度，確保在傳播鏈上的人員都能找到。」