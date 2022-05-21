南韓總統尹錫悅與美國總統拜登21日在首爾龍山總統府舉行會談，並在會後共同會見記者介紹會談結果。尹錫悅在記者會上表示，雙方在會上重申將韓美同盟關係提升至全球全面戰略同盟關係的目標，並就具體落實方案交換了意見。

尹錫悅表示，韓美兩國將致力於建立全球全面戰略同盟關係，並共同應對各種挑戰，共建基於規則的秩序。

對於對朝問題，尹錫悅說，雙方再次確認促使朝鮮實現完全無核化是韓美共同的目標。若朝鮮採取實質性的無核化行動，韓方將與國際社會合作，制定能夠劃時代地改善朝鮮經濟狀況、提高居民生活水準的計劃。希望朝方響應相關提議，實際採取無核化措施。

拜登則指出，美韓同盟基於共同的犧牲、捍衛南韓自由的共同意志以及全力守護國土的強烈意志。他強調，美韓同盟關係將以此次會談為契機實現進一步發展。

拜登表示，在過去的數十年間，美韓同盟始終是地區和平與繁榮的主軸，對於遏制朝鮮的威脅也至關重要。今天的美韓同盟是維護地區和世界安全的必要條件。他還說，美韓兩國正在攜手迎接這個時代的機遇和挑戰。也將在應對新冠疫情、確保供應鏈穩定、應對氣候危機、鞏固地區安全、建立自由開放的印太秩序方面攜手同行。