國民黨中央突襲式徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，基層譁然，桃園市議長邱奕勝旋即以退出所有國民黨群組表達不滿，引發各界關注。前立委林濁水直言，「桃園徵召張善政，令人刮目相看」。

朱立倫18日表示，桃園未來要打造為國門之都、科技新都，現在不是誰想選市長，而是誰能改變這個城市，張善政有領導能力、行政經驗、國際觀、工程實務、科技業肯定，相信是國民黨最需要的桃園市長候選人。

朱立倫表指出，面對桃園市長提名，心中只有一個標準：誰可以讓桃園更好？「桃園是我的家，我身在桃園、長在桃園，有幸擔任8年桃園縣長，我比誰都希望桃園贏、希望桃園更好」。

朱立倫說，張善政年輕時就是台大教授，2000年到Acer擔任副總，之後再轉任Google擔任總監，總共在桃園龍潭渴望園區工作12年，對桃園這塊土地有深厚情感；之後任科技政委、科技部長、政院正副院長，國際觀、科技專業都獲肯定。

朱立倫認為，今天的張善政一定是桃園最好的市長，但現在不一定是會選舉的候選人，這幾天點頭、願意扛下來，張已允諾要以2000年初到桃園工作面對客戶、廠商、用戶精神，希望用戶能夠滿意、客戶能夠買單。

針對國民黨提名張善政參選桃園市長，林濁水20日在臉書上表示，「桃園徵召張善政，令人刮目相看」。