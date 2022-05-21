民進黨黨職選舉，投開票所前掛滿各派系政治人物旗幟。（程炳璋攝）

民進黨黨職選舉22日展開，今年的黨職選舉牽涉7月改選中執委，中執會可決定總統黨內初選遊戲規則，台南市擁有全台第2多的3萬4000多名黨員，僅次於高雄，英系、賴系人馬為了總統選局事前強力動員，台南市2年來增加9100名黨員，這次選舉投開票所從8處增加到11處。

民進黨權力結構以黨領政，對黨內高層來說，這次的黨職選舉比議員黨內議員初選還重要，重頭戲更在選出的全國黨代表，7月將改選中執委，這次選出的30席中執委任期到2024年，有權利召開中執會決定2024年總統黨內初選的遊戲規則。

副總統賴清德2019年曾以高人氣參選民進黨總統黨內初選時，遭到中執會一再延後民調時間且更改初選辦法，慘遭滑鐵爐，敗給尋求連任的蔡英文，中執委角色關鍵不言而喻。

民進黨台南市擁有3萬4000多名黨員、44席全國黨代表與5席中執委人數，都僅次於高雄市，是全台第2大本營，黨籍各公職服務處21日都展開動員催票，傳出賴系人馬這回早已積極動員固票，賴清德22日將到南區投票。

英系人馬也枕戈待旦，台南市黨員兩年來共增加9000多人，不少來自英系，即為了要與賴系一拚下屆總統黨內布局，其他派系也為了談判總統布局話語權，搶攻中執委。

同額競選民進黨台南市黨部主委的潘新傳表示，台南市黨員增加，是因為綠色執政再台南受到肯定，才會很多人願意入黨。因應黨員增多，22日的投開票所從8處增為11處，預計投票人數超過6成。

但有資深黨員分析，台南市新冠肺炎疫情正嚴重，不少基層黨員確診，可能影響到投票率。