根據在網路上流傳的照片，俄羅斯海軍現役唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫海軍上將號」（Admiral Kuznetsov）終於進入新乾塢，準備展開大修，但情報分析師透露，該乾塢的建造工程其實還未完成，相關作業恐大幅延宕。而根本原因，是「庫茲涅佐夫海軍上將號」出身於蘇聯時期的烏克蘭造船廠，俄羅斯海軍其實沒有能夠容納該艦的大型乾塢。
新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」20日報導，根據近期在社群媒體上流傳的照片，可以看見「庫茲涅佐夫海軍上將號」終於進入俄羅斯西北部莫曼斯克（Murmansk）第35號船廠的新乾塢；消息人士透露，俄軍的目標是在9月前完成大修。
「The War Zone」指出，新乾塢自1年多前開始動工，把2個較小的舊乾塢合併，並將其長度大幅延伸，以便接納「庫茲涅佐夫海軍上將號」。不過情報分析師表示，根據近期的影像資料來看，新乾塢其實尚未完工，甚至缺乏隔絕外部海水的閘門，據稱俄軍目前的計畫是強行封閉乾塢出入口，並用其他設備將海水抽乾，以便進行「庫茲涅佐夫海軍上將號」的大修作業。
「The War Zone」認為，光是上述作業恐怕就要耗費2到3個月，而大修若推遲到9月以後才完成，位於北極圈內的莫曼斯克海域就將開始結冰，導致「庫茲涅佐夫海軍上將號」即使修復也無法進行海試，故其苦難恐還要持續很長的一段時間。
「庫茲涅佐夫海軍上將號」是前蘇聯遺產，建造者為位於烏克蘭南部、已於2021年6月破產關閉的黑海造船廠（Black Sea Shipyard）；而在PD-50大型浮動船塢2018年沉沒後，俄羅斯海軍便失去了完整維護與升級該艦的能力。
「庫茲涅佐夫海軍上將號」是俄羅斯海軍現役唯一的航空母艦，但其服役歷程常被外界笑稱「受到詛咒」。該艦2009年電力系統火災導致1名船員殉職；2012年在法國海岸拋錨，被迫由拖船解救；2016年由於著艦系統故障，在2週內損失2架艦載戰機；2018年又因PD-50浮動船塢沉沒，導致艦身被重型起重機撞出一個大洞；2019年則發生大火，不僅有2人死亡、14人受傷，更造成價值約800萬美元（約新台幣2.3億元）的損失，至今已在港口閒置超過3年。
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