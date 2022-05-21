Kuznestov was backing into drydock this morning.

It will be interesting to see what happens in relation to the repairs and changes to the ship during this docking down period. pic.twitter.com/RmvHAP0txO — TheShipYard (@TheShipYard2) May 20, 2022

根據在網路上流傳的照片，俄羅斯海軍現役唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫海軍上將號」（Admiral Kuznetsov）終於進入新乾塢，準備展開大修，但情報分析師透露，該乾塢的建造工程其實還未完成，相關作業恐大幅延宕。而根本原因，是「庫茲涅佐夫海軍上將號」出身於蘇聯時期的烏克蘭造船廠，俄羅斯海軍其實沒有能夠容納該艦的大型乾塢。

新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」20日報導，根據近期在社群媒體上流傳的照片，可以看見「庫茲涅佐夫海軍上將號」終於進入俄羅斯西北部莫曼斯克（Murmansk）第35號船廠的新乾塢；消息人士透露，俄軍的目標是在9月前完成大修。

The reason that they would still recreate the dock is there is still no concrete flooring or support in those removed sections for even a floating gate to be installed.



Also, only a few months back did they start the building of a hydraulic gate from Sevmash. pic.twitter.com/lcZsmFps3w — Granger (@GrangerE04117) May 20, 2022

「The War Zone」指出，新乾塢自1年多前開始動工，把2個較小的舊乾塢合併，並將其長度大幅延伸，以便接納「庫茲涅佐夫海軍上將號」。不過情報分析師表示，根據近期的影像資料來看，新乾塢其實尚未完工，甚至缺乏隔絕外部海水的閘門，據稱俄軍目前的計畫是強行封閉乾塢出入口，並用其他設備將海水抽乾，以便進行「庫茲涅佐夫海軍上將號」的大修作業。

「The War Zone」認為，光是上述作業恐怕就要耗費2到3個月，而大修若推遲到9月以後才完成，位於北極圈內的莫曼斯克海域就將開始結冰，導致「庫茲涅佐夫海軍上將號」即使修復也無法進行海試，故其苦難恐還要持續很長的一段時間。

「庫茲涅佐夫海軍上將號」是前蘇聯遺產，建造者為位於烏克蘭南部、已於2021年6月破產關閉的黑海造船廠（Black Sea Shipyard）；而在PD-50大型浮動船塢2018年沉沒後，俄羅斯海軍便失去了完整維護與升級該艦的能力。

「庫茲涅佐夫海軍上將號」是俄羅斯海軍現役唯一的航空母艦，但其服役歷程常被外界笑稱「受到詛咒」。該艦2009年電力系統火災導致1名船員殉職；2012年在法國海岸拋錨，被迫由拖船解救；2016年由於著艦系統故障，在2週內損失2架艦載戰機；2018年又因PD-50浮動船塢沉沒，導致艦身被重型起重機撞出一個大洞；2019年則發生大火，不僅有2人死亡、14人受傷，更造成價值約800萬美元（約新台幣2.3億元）的損失，至今已在港口閒置超過3年。