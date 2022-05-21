1名人妻日前在整理紙類回收時，發現1張「美國運通長榮航空簽帳白金卡邀請卡」和服務說明書，一查發現該卡是給月薪25萬以上的頂級客戶，年收入要達160萬以上，而丈夫每次都跟她說薪水不夠，也不願意夫妻合併報稅，她才驚覺全是謊言；但有網友說核卡不會那麼嚴格，一般人其實都會收到邀請。

該女網友在臉書「靠北老公2.0」發文表示，她日前在整理紙類回收時發現1張「美國運通長榮航空簽帳白金卡邀請卡」和服務說明書，她上網查了之後發現該張卡是月薪25萬以上的頂級客戶簽帳卡，年費3萬6800元，財力證明是年收入要達160萬以上，近3個月帳戶維持平均存款餘額200萬元以上、房子扣除貸款後淨值超過1500萬元以上才能申請。

1名人妻發現尪有1張「美國運通長榮航空簽帳白金卡邀請卡」和服務說明書，驚覺丈夫稱薪水不夠全是謊言。（翻攝自臉書「靠北老公2.0」）

該女網友說，丈夫向她宣稱月薪14萬，還稱支付家裡開銷、房貸車貸保險後不夠，因此她必須幫忙負擔房貸1萬，此外丈夫還一直不願意夫妻合併報稅，她直言「唯一的真相就是你欺騙我，你收入對我故意少報」，事後丈夫坦言不夠信任她才說謊騙她，讓她相當崩潰。

其他網友紛紛留言「如果不是一堆人鼓吹薪水要被老婆管，誰願意藏」、「可能是傷心沒有搜刮到先生所有財產」、「公司辦的吧，我兄弟以前薪水一個月才6萬，他也有一張」、「我也有收到信啊，那不代表收入就是這麼多」、「就算月薪5萬，只要持卡人的消費頻率夠高⋯基本上都可以申辦」。