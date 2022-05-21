台南市長黃偉哲與太太劉育菁參加太康芒果隧道採芒果活動。(劉秀芬攝)

親子參加情人果DIY體驗，小朋友認真幫情人果按摩，讓糖分更入味。(劉秀芬攝)

台南市柳營區太康芒果隧道21日很熱鬧，公所舉辦「芒著戀愛情人果節」活動，封路開放民眾採土芒果，吸引數百親子朋友參加，還有「情人果DIY趴」、農產市集，台南市長黃偉哲與太太劉育菁也到場同樂，拿著長竿子撈芒果，體驗兒時樂趣。

黃偉哲表示，騎腳踏車徜徉在太康綠色隧道的一片綠意盎然，是非常健康的休閒活動，鼓勵大家在做好防疫措施的前提下，多多走出戶外；除了太康綠色隧道，周邊還有德元埤荷蘭村、尖山埤江南渡假村、南元休閒農場、八翁酪農專業區、劉啟祥美術紀念館、吳晉淮音樂紀念館等景點，歡迎大家來柳營旅遊。

柳營區長陳玉惠指出，今年活動不僅可體驗採土芒果的童年回憶，現場還有「情人果DIY趴」、豐富的市集、闖關活動，還可品嘗到情人果酸酸甜甜的好滋味，也可採購在地社區農產與加工品。

此次活動也結合太康有機農業專區推出的「親子食農DIY」，與生展生物科技公司推出的「太康傳真情‧一起做公益」活動，生展今日義賣盈餘的30％將捐贈予北台南家扶中心，推展地方產業觀光之餘，也傳遞愛心服務。

柳營在地子弟企業家蘇俊忠也一起助公益，贊助活動10萬元經費，邀請北台南家扶兒及在地弱勢家庭、新住民家庭一起參加體驗活動。

今年芒果隧道分兩段招標，其中一段由柳營蔬菜產銷第2班班長蘇雪莉的公司德吉家商業社標到。蘇雪莉說，當初參加招標，也是希望能配合公所辦公益活動，雖然今年土芒果結果率只有2成，開放民眾採收後所剩不多，但能吸引遊客到柳營遊玩，為太康有機農場打知名度比較重要。