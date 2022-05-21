台灣「羽球一姐」戴資穎今天在泰國公開賽女單4強，對決總是打得難分難捨的好友依瑟儂。首局前段兩人激烈纏鬥，未料10平後小戴突然當機，連丟11分，以10比21讓出首局，所幸次局小戴恢復水準，以21比13扳平局數，第3局再以21比19逆轉勝出，闖入明天的冠軍戰。

小戴與依瑟儂可說是打得難分難捨的好友，私交甚篤卻也屢次對戰，兩人今役之前在國際賽交手30次，小戴雖以16勝14敗稍占上風，卻也是靠最近對戰4連勝才能勝多於敗。去年東京奧運女單8強由小戴力戰3局勝出，過程更是經典。

小戴今天首局後段失常，所幸次局立刻還以顏色，決勝第3局，她在前段風勢吃虧下緊咬比分，於技術暫停換邊後展開反撲，從11比15落後一路追成19平，最後把握機會連下兩城，在賽末點首次出現就順利拿下，贏得這場歷時58分鐘的激戰，並拉出對戰5連勝。

小戴將與大陸好手陳雨菲爭后，後者稍早力戰43分鐘，以21比17、21比16擊退「印度一姐」辛度，率先殺入女單決賽。生涯對戰小戴以15勝4敗占優，但最令國人心碎的就是在去年東奧的最近1次交手，小戴在力戰3局後不敵陳雨菲，屈居銀牌。