正在施工中的「豬事大吉公園」傳出工安意外，引發地方議論，台中市議員賴佳微抨擊，該工程開工才短短不到1個月就出事，質疑是否因趕工，才使得包商未做好相關安全措施？議員江肇國則說，市府相關單位在事發第一時間未妥善反應，要求立即停工並展開調查。

「豬事大吉公園」為台中肉品市場轉型改建工程，賴佳微表示，該工程分為兩期，第一期市府預計今年7月完成，她在事發後詢問建設局指該工程已暫停，但趕到意外現場查看，發現竟還有工人在施工，且工地周圍許多圍欄打開著、出入口也無人員管制，很擔心安全問題。

江肇國則指出，此工安意外發生後，市府相關單位第一時間竟無任何作為，連接獲報案出勤的消防局也沒通報、警察局也不知情，他質疑難道星期六官員都放假？還是聯手包商隱匿此情況？從市府的應變態度，令人對未來公共工程的品質把關感到憂心。

建設局表示，此意外的發生，主因挖土機不慎挖到肉品市場門市的舊有電線，才導致工人觸電，當下立即啟動應變措施並做斷電等搶修作業，傷者經送醫搶救，目前已恢復意識；事發後即依規定通報台中市勞動檢查處，並要求暫停施工，後續也會加強督查並提高勞工安全相關措施，也會給予受傷勞工全力協助。

勞工局指出，勞檢處已派員到現場檢查，若確實發現承包商有違反職業安全衛生法情況，將依法開罰，也同時啟動職業災害勞工個案主動服務計畫，協助後續善後。